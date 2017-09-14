Seatrade Europe 2017'De Global Rüzgarı Esti

Hamburg'da gerçekleştirilen fuarın ana sponsorlarından olan Global Ports Holding, 14 limanın tanıtıldığı standı ile de kruvaziyerin önemli temsilcilerinin ilgi odağı oldu.

Dünya kruvaziyer sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan Seatrade Europe 2017, 6-8 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlendi. 3 gün boyunca dünya kruvaziyer sektörünün kalbinin attığı fuarda 260 katılımcı firma yer aldı. Fuarın yanı sıra paneller, konferanslar ve etkinliklerle, kruvaziyer sektörünün her açıdan ele alındığı Seatrade Europe 2017, 40 ülkeden 5000 ziyaretçi çekti.

Dünyanın lider kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Seatrade Europe 2017'nin ana sponsorları arasında yer aldı. Başta CEO Emre Sayın, Arpak Demircan, Stephen Xuereb'in de aralarında bulunduğu Global Ports Holding üst yönetimi de Seatrade Europe'ya katılarak, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiler.

Global Ports Holding, yine Hamburg'da Seatrade Europe 2017 öncesinde 5 Eylül'de gerçekleştirilen bir başka küresel platform CLIA Zirvesi'ne de katıldı.

Global Ports Holding, Seatrade Europe 2017'de yer alan standında da 8 ülke, iki kıta ve 5 denize yayılmış 14 kruvaziyer limanını, Genel Müdürlerinin bizzat katılımlarıyla tanıttı.

Seatrade Europe 2017 ve CLIA Zirvesi boyunca ayrıca, bu yıl İtalya'da koşulacak iyilik zincirinin son halkası olan Global Run Ravenna'nın da tanıtımı yapıldı.