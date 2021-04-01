Sea Shield-21 Davet Tatbikatı, Batı Karadeniz'de icra edildi

MSB tarafından tatbikata ilişkin paylaşılan video ANKARA - SEA SHIELD-21 Davet Tatbikatı, Romanya ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateyni katılımı ile 19-29 Mart 2021 tarihleri...