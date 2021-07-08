Sea of Thieves sistem gereksinimleri 2021! Sea of Thieves kaç GB?
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Sea of Thieves sistem gereksinimleri 2021! Sea of Thieves kaç GB?

Sea of Thieves sistem gereksinimleri 2021! Sea of Thieves kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan korsan temalı bir aksiyon-macera oyunu Sea of Thieves milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, Sea of Thieves sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Sea of Thieves sistem gereksinimleri nelerdir? Sea of Thieves kaç GB? Detaylar haberimizde...

Sea of Thieves 2018 yılında Microsoft Studios tarafından Microsoft Windows ve Xbox One için piyasaya sürüldü. Korsan temalı popüler çevrimiçi oyunu olan Sea of Thieves geçtiğimiz hafta oyuncuları sevindiren bir haber verdi. Oyunun eçok beklenen güncellemelerinden biri olan Karayip Korsanları temasını oyuna dahil edildi. Sinema dünyasının sevilen karakterinden Jack Sparrow'un yer aldığı Sea of Thieves macerasında yer almak için vakit kaybetmemenizi tavsiye ederiz.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı korsan temalı aksiyon oyunları arasında yer alan Sea of Thievessistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Sea of Thieves oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Sea of Thieves PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Sea of Thieves kaç GB? Sizler için derledik...

SEA OF THIEVES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Q9450 2,6 GHz veya AMD Phenom II X6 3,3 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 7750
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel i5 4690 3,5 GHz veya AMD FX-8150 3,6 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 380x
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

SEA OF THIEVES KAÇ GB?

Sea of Thieves grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 50 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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