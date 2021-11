Sea of Thieves'e HALO gemi seti geri geliyor

Daha önce sınırlı bir promosyon olarak sunulan Halo temalı gemi seti daha uzun bir süre için Sea of Thieves'e geri dönüyor. Rare, Halo Infinite multiplayer'ının erken çıkışını Noble Spartan yelkeni, bayrağı ve figürünün geleceğini bildirdi.

Spartan seti başlangıçta 15-20 Haziran 2019 tarihleri arasında oyunu oynayan herkese ücretsiz olarak Halo temalı yelken, gövde, bayrak ve figür verildi. Daha sonrasında 20-24 Ağustos 2019 tarihleri sırasında Halo temalı dümen, capstan ve top ekledi.

Yeni eklenen Halo Infinite setini 24 Kasım'dan 1 Aralık tarihine kadar oyunu oynayan herkes Halo setini ücretsiz olarak verecek.

Sea of Thieves'in Twitter'dan yaptığı açıklamada "Noble Spartan Yelkenlerini Tanıtmak. Spartan Gemi Setinin daha da efsanevi görünebileceğini düşünen korsanlar için mükemmel. 24 Kasım'dan itibaren, Sea of Thieves'de Halo Infinite ve #Xbox20 'i ünlü Master Chief'ten ilham alan iki haftalık kilit açmalarla kutlayın! Detaylar aşağıda." sözlerine yer verdi.

