Scotty, yeni nesil taşımacılıkla "hayatı kolaylaştırıyor"
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Scotty, yeni nesil taşımacılıkla "hayatı kolaylaştırıyor"

Scotty, yeni nesil taşımacılıkla 'hayatı kolaylaştırıyor'
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan, yeni nesil taşımacılık ile hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran ayı itibarıyla dağıtım ağına dahil ettiğimiz sözleşmeli mükellef sürücülerle istihdamı arttırıp Scotty ailesini genişleterek 'iyiliği dağıtmaya' var gücümüzle devam edeceğiz.

Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan, yeni nesil taşımacılık ile hayatı kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran ayı itibarıyla dağıtım ağına dahil ettiğimiz sözleşmeli mükellef sürücülerle istihdamı arttırıp Scotty ailesini genişleterek 'iyiliği dağıtmaya' var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Scotty açıklamasına göre, bu yıl gerek dağıtım ağı gerekse teknolojik altyapı alanında yaptığı yatırımları arttıran Scotty, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

2020'de toplam dağıtım adedini 2021'in ilk 3 ay sonunda yüzde 178 artırarak market ve kargo operasyonunda gün içi,ertesi gün ve randevulu teslimat olacak şekilde hizmet alanını çeşitlendiren Scotty, bir önceki yıla göre personel sayısını da 2021'in ilk çeyreğinde 3 katına çıkardı.

"Market operasyonumuz Mayıs 2021 itibarıyla 200 kişiye ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan, her zamanki gibi salgın döneminde de hijyen kurallarından ve kaliteden ödün vermeden, alanında çok değerli markalarla iş birliği yaparak hızlıca büyüdüklerini kaydetti.

2020 sonunda 54 sürücü ile başlattıkları market operasyonunun, Mayıs 2021 itibarıyla 200 kişiye ulaştığını aktaran Arslan, İstanbul'dan sonra peş peşe Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Mersin ve Bodrum'u da aktif hale getirerek hizmet verdikleri ağı genişlettiklerini bildirdi.

Şu an e-ticaret firmaları için teknolojik çözümler üreterek e-ticaret depo yönetimi yazılımı için de çalışmalara hız verdiklerini kaydeden Arslan, "Personelimizin tamamı bordrolu Scotty sürücülerinden oluşuyor. Haziran ayı itibarıyla dağıtım ağına dahil ettiğimiz sözleşmeli mükellef sürücülerle istihdamı arttırıp Scotty ailesini genişleterek 'iyiliği dağıtmaya' var gücümüzle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek günlerde yeni yatırım müjdesi paylaşacağız"

Hayri Arslan, İstanbul'un 9 bölgesinde depolar açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şişli, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Acıbadem, Ümraniye, Küçükçekmece, Pendik ve Maltepe'de dağıtım noktalarımızı hayata geçirdik. Başlangıçta Kolay Gelsin ile ortak proje geliştirerek genişlettiğimiz dağıtım ağımızda Boyner, Koton, Kitapyurdu, Emek Kitap, Lens Market ile yaptığımız iş birlikleri motivasyonumuzu arttırdı ve emin adımlarla yolumuza devam etmemizi sağladı."

Kargo sektöründeki hedeflerinin, ulusal bazda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde gerçekleştiren bir dağıtım performansına ulaşmak olduğunu aktaran Arslan, gelecek günlerde yeni yatırım müjdesi paylaşacaklarını da bildirdi.

Scotty, yeni nesil taşımacılıkla 'hayatı kolaylaştırıyor'
Scotty, yeni nesil taşımacılıkla 'hayatı kolaylaştırıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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