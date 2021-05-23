Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti

Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Alevlerin ahır ve evlerine gelmemesi için vatandaşlar kova ve hortumlarla soğutma çalışması yaptı.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık ve tepelik alandaki iki farklı bölgede sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Tepelik alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayıldı. Muratpaşa Belediyesinin şantiyesine yaklaşan alevleri söndürmek için çalışanlar canla başla mücadele etti. Palmiye ağaçları ve gübre ve atık maddelerden yükselen alevler kısa sürede üst bölgedeki makilik alana sıçradı. Muratpaşa Belediyesi ekipleri alevlerin şantiyeye ve ekipmanlara gelmemesi için arazözlerle duman altında söndürme çalışması yaptı. Yamaçlık alanda arı kovanları ve ağaçları olan vatandaşlarda yangını söndürmek için çalıştı. Lüks villalar yakınındaki yangında güvenlik görevlileri ise yangın söndürme tüplerini kullandı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle bu bölgedeki alevler söndürüldü soğutma çalışmasına geçildi.

Sazlık yangını seferber etti

Sazlık alandaki yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sazlık kenarında ev çiftlik ve seraları olan vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Sazlık alan içindeki yaklaşık 5 eklenti ve kullanılmayan ahır yangında zarar gördü. Vatandaşlar alevlerin ev ve ahırlarına sıçramaması için kova ve hortumlarla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 arazözde de çalışmalara destek verdi. Yangının kontrol altında olduğu öğrenilirken, parça parça yangının devam ettiği belirtildi.

Alevlere su döken Rüstem Bardi, "Yangın sabah saatlerinde başladı. İleriden geldi. Burada 4-5 eklenti yaptı. Arka taraflardaki hayvan barınaklarının orada yangın var. Alevler evlerin yakınına kadar geldi. Tedirginiz" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, aynı anda Antalya merkez Duacılar Mahallesi, Döşemealtı ilçesi, Manavgat ilçesi Bucak Şıhlar Mahallesi ve Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. - ANTALYA

Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ali Babacan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Bülent Ersoy Necati Şaşmaz Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sazlık ve makilik alandaki yangınlar vatandaşı seferber etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 15:04:07. #1.16#

title