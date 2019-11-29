Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu
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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği Konferansı"na katıldı.

29.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:44
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu

Baş, Anadolu Üniversitesinde "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği Konferansı"na katıldı.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Baş, öğrencilere ve öğretim üyelerine Sayıştay tarihi, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi ile alanda kariyer yapmanın inceliklerini hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konferans sonunda Baş'a seramikten yapılmış biblo hediye etti.

Kaynak: AA
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