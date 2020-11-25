Sayısal Loto sonuçları bugün çekildi! Büyük ikramiye devretti mi?
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Sayısal Loto sonuçları bugün çekildi! Büyük ikramiye devretti mi?

25.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:39
Sayısal Loto sonuçları bugün çekildi! Büyük ikramiye devretti mi?

Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 25 Kasım Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 25 Kasım MPİ Online Sayısal Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 25 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 25 Kasım'da yapılan çekilişte kazanan kim? Sayısal Loto'da büyük ikramiye ne kadar merak edildi. İşte, 25 Kasım 2020 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanacak.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 KASIM

Sonuçlar bu akşam 21.30 itibari ile ulaşılabilir oldu:

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53, 39, 42, 46, 87, 78 + 90

Sayısal Loto sonuçları bugün çekildi! Büyük ikramiye devretti mi?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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