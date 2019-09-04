Sayısal Loto sonuçları 4 Eylül 2019 - MPİ Sayısal Loto çekilişi sonucu

04.09.2019 11:23

Sayısal Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan çekilişte altı bilen iki kişi çıktı ve talihliler kişi başına 1.525.859,20 TL kazandılar. Sayısal Loto devredecek mi yoksa büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor. Peki 4 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 1250. haftanın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 4 Eylül Çarşamba günü, Milli Piyango İdaresi tarafından 1250. Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak çekiliş saat 21.45'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 4 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 22.00'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

31 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto kazandıran numaralar; 7, 17, 22, 36, 43 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1249. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Etimesgut ve Denizli'nin Honaz ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 369 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 778 kişi 84 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 554 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 5 milyon 916 bin 904 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 583 bin 808 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 884 bin 317 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar.