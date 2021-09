Sayisal Loto sonuçları 2021 sorgulama! 11 Eylül Sayısal loto son çekilişi! Şisal sayısal loto sonuçları!

Sayısal Loto için araştırmalar devam ediyor. 11 Eylül Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 11 Eylül 2021 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! 11 Eylül Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Yenilenen Sayısal Loto kuralları neler? Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 8 Eylül Sayısal Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 21:30 'da açıklanıyor...

18, 3, 19, 11, 4, 31 + 28

En son ki sayısal loto sonuçları şöyle:

8 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Kazanan numaralar : 23 - 51 - 53 - 58 - 68 - 75 - 54

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor.

Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

