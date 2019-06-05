Sayısal Loto sonuçları 05.06.2019: İşte kazandıran sayılar

5 Haziran Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş sona erdi. Geçen hafta altı bilen bir kişi, Sayısal Loto''dan 6.068.037,55 TL kazanmıştı. 1-49 sayıları arasında seçilen altı sayıyı tahmin etme oyunu olan Sayısal Loto, bu akşam 1224. kez düzenlendi. Sayısal Loto çekilişi, 21.15''te başladı. Haftanın kazandıran numaraları belli olduktan sonra Sayısal Loto sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. mpi.gov.tr adresinden açıklanan Sayısal Loto sonuçlarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Sayısal Loto Sonuçları 5 Haziran

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 1, 9, 22, 27, 39, 40

Sayısal Loto oyununun 1223''üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 68 bin 37 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Şanlıurfa''nın Haliliye ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte kazanılan diğer ikramiye miktarları ve dağılımı ise şöyle; 5 bilen 135 kişi 6 bin 57 lira 30''ar kuruş, 4 bilen 7 bin 690 kişi 80 lira 25''er kuruş ve 3 bilen 136 bin 432 kişi 11 lira 95''er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarıldı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişi, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto''da çekilişler Milli Piyango İdaresi''nce belirlenecek gün ve saatte (Çarşamba 21.45 ve Cumartesi 21.30 ) gerçekleştirilir.

Sayısal Loto''da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve Milli Piyango İdaresi''nce belirlenen Şubeler yükümlüdür. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.