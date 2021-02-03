Sayısal loto ne zaman çekiliyor? 3 Şubat sayısal loto sonuçları

Her hafta binlerce lira ikramiye dağıtan Çılgın Sayısal Loto'da 3 Şubat çekilişi sonuçları belli oldu mu? Sayısal loto ne zaman çekiliyor? 3 Şubat sayısal loto sonuçları

Haftada üç kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununda bu haftanın ikinci çekilişi için nefesler tutuldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş bu akşam 21.30'da gerçekleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.