Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi, her Cumartesi 21:00 civarında gerçekleşir. Sonuçlar, çekilişin ardından kısa süre içinde Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve MPİ mobil uygulaması üzerinden açıklanır. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 19 Temmuz 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO CANLI İZLE!

Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler, Milli Piyango'nun resmi YouTube kanalı veya televizyon yayınları aracılığıyla çekiliş anını izleyebilir. Ayrıca, MPİ online bilet sorgulama sayfasından sonuçlar anlık olarak görüntülenebilir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

• Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 190 numara bulunur.

• 34 numara arasından 5, 190 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

• Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

• Sen Seç veya Rastgele seçenekleriyle kolon oluşturulabilir.

• Sistem Oyunu ile çoklu kombinasyonlarla oynanabilir.

• Çoklu Çekiliş seçeneğiyle birden fazla haftaya bilet kesilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto'da 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilenler ikramiye kazanır. 5+1 tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye eşit paylaştırılır.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

• Milli Piyango resmi sitesi (www.mpi.gov.tr)

• MPİ mobil uygulaması

• SMS sorgulama (Bilet numarası ile)

• Bayilerden bilet kontrolü

19 Temmuz 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandığında, yukarıdaki kanallardan anında öğrenebilirsiniz! Şansınız bol olsun!