Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İlk olarak Deva Partisi Erzincan İl Başkanı Sefa Tapanoğlu ve parti teşkilatı Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İlk olarak Deva Partisi Erzincan İl Başkanı Sefa Tapanoğlu ve parti teşkilatı Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a ziyarette bulunarak bir süre görüştüler. Son olarak Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Türk Şeker Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Tanrıverdi ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mustafa Er Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 22:34:35. #1.15#

title