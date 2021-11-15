Sayın Valimiz, Refahiye Merkez Camii'nde Şadırvan, Gasilhane ve Eklentilerinin Açılış Törenine Katıldı, Esnaf Ziyaret Yaptı

Sayın Valimiz, Refahiye Merkez Camii'nde Hayırsever İşadamı Fikri Bayrak Tarafından Yaptırılan Cami Müştemilatı, Şadırvan, Gasilhane ve Eklentilerinin Açılış Törenine Katıldı. Düzenlenen açılış törenine Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın yanı sıra, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Refahiye Kaymakam V. Muhammet Şükrü Pekpak, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Açılış programında yaptığı konuşmasında hayırsever iş insanımıza teşekkür eden ve yapılan tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunan Sayın Valimiz, daha sonra beraberindekiler ile birlikte yapılan tesisleri gezerek, yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan açılış töreninin ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ile birlikte Refahiye ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarımızla selamlaşan ve bir süre sohbet eden Sayın Valimiz ve ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, ziyaret ettikleri esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar dilediler.

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