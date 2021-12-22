Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti (22.12.2021) - Haberler
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Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti (22.12.2021)

Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti (22.12.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Gerçekleşen ziyaretler kapsamında, ilk olarak Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ve beraberindeki misafirler, ardından Erzincan Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tahsin Kılıç, Erzincan Belediye Meclis Üyesi Süleyman...

ERZİNCAN (Habermetre) - Gerçekleşen ziyaretler kapsamında, ilk olarak Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ve beraberindeki misafirler, ardından Erzincan Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tahsin Kılıç, Erzincan Belediye Meclis Üyesi Süleyman Yıldırım ve İliç ilçemizden Recai Öz, son olarak Refahiye ilçemizden Hacı Tosun ve ailesi, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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