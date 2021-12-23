Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti

ŞİRAN, GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Gerçekleşen ziyaretler kapsamında, ilk olarak Şiran Kaymakamı Yasin Gürkan ve Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, ardından İş İnsanı Ayhan Zengin, daha sonra Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Murat Tapan ve dernek üyesi muhtarlar, akabinde İstanbul'dan Mali Müşavir Erdoğan Berberoğlu ve İş İnsanı İbrahim Şengül, daha sonra Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, son olarak Erzincanlı vatandaşımız Hasan Karabudak Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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