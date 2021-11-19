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Sayın Valimiz Mehmet Makas'tan EBYÜ'ye Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz Mehmet Makas'tan EBYÜ'ye Ziyaret

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret ederek, üniversitenin çeşitli birimlerini gezdi.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret ederek, üniversitenin çeşitli birimlerini gezdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'un da eşlik ettiği ziyarette, Kongre ve Kültür Merkezi ile Genç Ofis'i gezen Sayın Valimiz, daha sonra Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile makamında bir süre görüştü.

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