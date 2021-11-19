Sayın Valimiz Mehmet Makas, Semiha Telçeken'in cenaze namazına katıldı - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Semiha Telçeken'in cenaze namazına katıldı

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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Semiha Telçeken'in cenaze namazına katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile birlikte Semiha Telçeken'in cenaze namazına katıldılar.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile birlikte Semiha Telçeken'in cenaze namazına katıldılar. İlimiz merkez Terzibaba Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından merhumeye Allah'tan rahmet dileyen Sayın Valimiz ve ilimiz milletvekilleri, cenaze yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundular.

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