Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi (10.09.2021) - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi (10.09.2021)

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Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi (10.09.2021)

İlk olarak Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

İlk olarak Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kemah İlçesi Eski Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Gün içerisinde devam eden ziyaretlerde İş İnsanı Mürsel Sürücü, Sayın Valimizi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ardından görev yeri değişen İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Camuz, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a veda ziyaretinde bulundu. Birlikte çalışmaktan memnun olduğunu dile getiren Sayın Valimiz, yeni görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Bursa Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı ailesi ile birlikte Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Son olarak, koruyucu ailelerimizden DOĞAN Ailesi çocukları ile birlikte Sayın Valimize ziyarette bulundular.

Misafirleri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

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