Sayın Valimiz, Makamında Ziyaretçilerini Kabul Etti. - Haberler
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Sayın Valimiz, Makamında Ziyaretçilerini Kabul Etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
Sayın Valimiz, Makamında Ziyaretçilerini Kabul Etti.

İlk olarak Erzurum ilinden Mimar Kürşat Taşçı, daha sonra Erzincan esnaflarından İbrahim Yarar, son olarak Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Recep Soy, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

ERZİNCAN (Habermetre) - İlk olarak Erzurum ilinden Mimar Kürşat Taşçı, daha sonra Erzincan esnaflarından İbrahim Yarar, son olarak Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Recep Soy, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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