Sayın Valimiz, Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
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Sayın Valimiz, Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı

Sayın Valimiz, Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, İliç Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf maratonunda dereceye giren fotoğrafların sergilendiği İliç Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, İliç Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf maratonunda dereceye giren fotoğrafların sergilendiği İliç Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. İliç Kaymakamlığı koordinasyonunda ve İliç Belediyesi'nin desteği ile 15-20 Haziran 2021 tarihleri arasında 20 fotoğraf sanatçısının katılımı ile düzenlenen fotoğraf maratonunda dereceye giren fotoğraflar Sayın Valimizin açılışını yaptığı İliç Fotoğraf Sergisi ile görücüye çıktı. Erzincan Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen ve İliç ilçemizin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını yapan Sayın Valimiz ve beraberindekiler daha sonra sergilenen fotoğrafları inceleyerek, fotoğraf sanatçılarından bilgiler aldılar. Sergi açılışına Sayın Valimiz Mehmet Makas, eşi Hanımefendi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Habermetre

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