Sayın Valimiz, 'Bi Hareketine Bakar Hayat Kampanyası Kapsamında Emniyet Kemeri Uygulamasına Katıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Erzincan merkez ve sekiz ilçede gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulamasına Sayın Valimiz Mehmet Makas Otlukbeli ilçesinde katıldı.

Jandarma ekiplerinin ilçe merkezinde öğrencilere vermiş olduğu emniyet kemeri bilgilendirme eğitimlerine katılan Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Milletvekili Sayın Süleyman Karaman daha sonra ilçe merkezindeki polis uygulama noktasında araç sürücülerine yönelik yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan Sayın Valimiz, emniyet kemeri kullanımının yaralamalı kazalarda yüzde 60 oranında riski azalttığına değinerek, araç sürücülerine bilgilendirme broşürleri vererek hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.

Emniyet kemeri uygulaması ilimiz merkezinde ise Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel'in katılımıyla Halitpaşa Caddesi üzerinde yapıldı. Diğer ilçelerimizde kaymakamlarımızın katılımıyla trafik ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen uygulamada sürücüler kampanya hakkında bilgilendirildi.

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