Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR, Gelendost Kaymakamı Onur ALİMOĞLU'na ziyarette bulundular
Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR, Gelendost Kaymakamı Onur ALİMOĞLU'na ziyarette bulundularIsparta Vali Yardımcısı Ayşe KARACA, Atabey Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Gönen Kaymakamı Yaşar ARTAR, Senirkent Kaymakamı Abdüllatif YILMAZ, Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan ADIBELLİ, Uluborlu...
Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR, Gelendost Kaymakamı Onur ALİMOĞLU'na ziyarette bulundularIsparta Vali Yardımcısı Ayşe KARACA, Atabey Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Gönen Kaymakamı Yaşar ARTAR, Senirkent Kaymakamı Abdüllatif YILMAZ, Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan ADIBELLİ, Uluborlu Kaymakamı Zikrullah ERDOĞAN, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin AKSU, Yenişarbademli Kaymakamı Resul ATAY beraberinde Gelendost Kaymakamı Onur ALİMOĞLU'naziyarette bulundular. Makam ziyaretinin ardından Kaymakamlarımız Engelsiz Yaşam Atölyesinive Okçuluk Kursunu ziyaret ettiler
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