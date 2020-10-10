Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu

BluTV'nin özel yapımı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' için geri sayım devam ediyor. Behzat Ç.'nin anti kahramanı Ercüment Çözer'i kendi şehrinde göreceğimiz ve kadrosunda Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum'u buluşturan dizinin ilk bölümü 27 Ekim'de BluTV'de yayınlanacak.

Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV'nin ilk tanıtımı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada çok konuşulan; yılın en iddialı projelerinden 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' 27 Ekim'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihine gün sayan diziden dikkat çekici yeni bir tanıtım ve afiş paylaşıldı.

SAYGI BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi. Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği 'Saygı', Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikâyesini anlatıyor. Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir.

Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Dizinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.

Kaynak: Snob Magazin