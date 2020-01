Savunma sanayisinin zirvesi Manisa'da buluştu

16.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle TR33 Bölgesinde faaliyet gösteren ana sanayici firmaları ile yerel firmalar Manisa'da, "Zafer Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Buluşmaları" etkinliğinde bir araya geldi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla "Zafer Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Buluşmaları" etkinliği düzenlendi. Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen organizasyonda savunma sanayisini önde gelen firmalarından Havelsan A.Ş., İşbir Elektrik, TAİ Tusaş, TEİ Tusaş, BMC, FNSS, Otokar, STM, Vestel Savunma Sanayi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Saha İstanbul yer aldı. Etkinlikte Manisa'da faaliyet gösteren yerel firmalar, ana savunma sanayi firmalarıyla görüşme imkanı buldu.



2018 yılında millileşme ve yerlileşme noktasında çalışmalarına başladıklarını dile getiren Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde 23 milyon liralık iki projeyi Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme bölgemizde başlattık. Burada akıllı ürün ve eğitim sistemleri araştırma merkezi kuruyoruz. 2. etapta da savunma teknolojileri geliştirme kümesi kurmaya çalışıyoruz. Toplamda 23 milyon liralık iki projenin 20 milyon lirasını, Zafer Kalkınma Ajansı olarak bizler finanse ediyoruz. Türkiye'de sadece Aselsan ile olan alüminyum vakum brazing teknolojisini ve Türkiye'de hiç olmayan friction stir welding teknolojisini buraya kazandırıyoruz. Buradaki firmalarımız beyaz eşya sektörü, otomotiv, elektronik ve elektronik yan sanayinde insan kaynağı noktasında ve hem de üretim noktasında ciddi bir birikim var. Diğer illerimizde de benzer kapasiteler var. Biz bu kapasiteleri ana savunma firmalarımıza tedarikçi noktasında geliştirmeye ve sisteme dahil etmeye çalışıyoruz. Böyle bir amaçla yola çıktık. Geldiğimiz süreçte de bu zirveyi düzenleyerek, 100 firmamızın katılımıyla 250 görüşme yapmak suretiyle ana sanayi firmalarımızla buradaki yerel firmalarımızı buluşturarak bu eko sistemi burada yerleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bünyesinde kurulan Teknokent'te yürüttükleri projelerin meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, "Biz teknoloji geliştirme bölgesi olarak bölgemiz ve ülkemizin savunma sanayisi açısından ajansımızla birlikte yürüttüğümüz iki önemli projemiz var. Bu projelerimizin çıktıları oluşmaya başladı. Manisa savunma sanayi kümesi bağlamında elde ettiğimiz tesislerle şuan itibariyle de ön üretimini gerçekleştirdiğimiz radar kontrol sistemleri güç elektroniği ekipmanlarının soğutma sistemlerini Manisa'da üretebilecek kapasiteye geldik. Ayrıca bu geliştirdiğimiz proje ve oluşturduğumuz kapasite çerçevesinde milli lokomotif ve tren projelerinde de yüksek güç elektroniğinin kullanıldığı bütün alanlarındaki soğuk plakaların birleştirme teknolojilerinde bizde olması sebebiyle Manisa'daki sanayimizle birlikte bunları üretmeye çalışıyoruz. Ana yüklenici firmalarımızla bu projelerin oluşturmasında birlikte çalıştık. Onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik. Özellikle sanayi savunma konusunda da temel hedefimiz ilk önce mekanik sistemler üzerine odaklanmak, daha sonra bu işin içerisinde elektroniği dahil etmek daha sonraki yazılımı da dahil etmek" dedi.



Genç beyinlerin yetişmesi, sanayi savunmasının yerlileşmesi ve millileşmesi noktasında birçok çalışma sürdüklerini belirten MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Savunma sanayi ile birlikte özellikle yazılım ve donanım alanında ürettiğimiz ve katkı sağladığımız ürünlerin varlığı bulunmakta. Hali hazır da bunları yürütürken ileriye dönük genç beyinlerin yetişmesi, sanayi savunmasının yerlileşmesi ve millileşmesi noktasında akademiye düşen görevi uzun vadeli yerine getirmek adına çocuklarımızın özellikle kendini yazılım alanında bulması amacıyla yaklaşık 4 hafta önce ekoton yaptık. 96 genç beyni iki gün boyunca misafir ederek OSB'nin, savunma sanayimizin bu alanda ihtiyaç duyulan problemlere çocuklarımızın çözüm bulmasını sağladık. İlk 4'ün 2'si bizden oldu. Biri teknoloji fakültemizden biri bilgisayar mühendisliği öğrencilerimizden yazılım alanında oldukça iyi projelerle ortaya çıktı. 7 Şubat'ta bunların ödül törenlerini gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızı motive etme noktasında bunları sağlayacağız. Bir ileri basamak olarak da şehrin üniversitelerinin genç beyinleri yönlendirme bu alanda ufuk çizebilme noktasında valimizle bu konuyu görüştük. Milli eğitimde Manisa kodla ekibi olarak 17 ilçe de 3'er kişilik ekibi üniversitemizde misafir edeceğiz. Çocuklarımızın yazılım yapmasını ve bu alanda bilgilerini aktarması ve alan bulmalarını sağlayarak ileriye dönük neler yapabilirizin ilk kıvılcımını atmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Savunma sanayi geliştirme ve teknoloji kümelenmesi için 23 milyon kaynak ayrıldı"



Savunma sanayinin yerli ve milli olmasının önemine dikkat çeken Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli olmasının kıymetini sınır ötesi operasyonlarda kıymetinin daha da anlaşıldığını belirterek, "Son 10 yıldır Türkiye'nin etrafında dönen problemleri görünce her alanda üretim yapmanın yüksek teknolojiye sahip olmanın özellikle savunma sanayinin yerli ve milli olmasının ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha şahit olduk. Allah'a şükür son 15 yıl da savunma sanayimizde ciddi yatırımlarla yüz de 70'lere gelinmeye başladı. Eğer biz savunma sanayimizde bu rakamlara ulaşmamış olsaydık kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, akıllı mühimmatlarımızı üretmemiş olsaydık, coğrafyamızdaki saldırıları bertaraf etmekte zorlanırdık. Afrin'de, El Bab'ta en son Barış Pınarı operasyonlarında bize saldıran terör örgütlerine karşı bu operasyonları belki yapardık ama çok kayıp verirdik. Onun içi yapılan her çaba her gayret bir vatanperverlik olarak görüyorum. Savunma sanayi geliştirme ve teknoloji kümelenmesi 2 proje olarak başlatıldı ve 23 milyon kaynak ayrıldı. Manisa zaten üreten bir şehir. Yüksek teknolojiye alışık bir şehir. Yerli ve yabancı birçok firma var. Yaklaşık 4 buçuk milyar dolar ihracat yapan bir şehir. Bu yeni yatırımlarla birlikte savunma sanayisinde kümelenmesini biz Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illerimizin de bu zincir de olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından "Dijitalleşen Dünyada Savunma Sanayi" konulu panel Teknokent Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş moderatörlüğünde STM ThinkTech Koordinatörü Alpaslan Erdoğan ve TAİ Tusaş Yazılım Tasarım Uzmanı İbrahim Ardıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Panelin ardından panelistlere plaket takdim edildi. Ayrıca etkinlik kapsamında ayrıca TR33 Bölgesinde faaliyet gösteren ana sanayici firmaların tedarik zincirine giriş yapması için fırsat oluşturacak 250'den fazla birebir iş görüşmesi yapıldı.



Programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa CBÜ Teknokent Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve firma yetkilisi katılım gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İHA