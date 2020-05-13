Savunma Sanayii Başkanlığından Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LST Amfibi Çıkarma Gemisi ile ilgili özelliklere yer verildi. Geminin 2 adet 25 tonluk güverte vinci, 2 adet değişken açılır pervane özelliğine yer verilerek menzilinin 5000 NM, en yüksek süratinin 18 knot olduğu, üreticinin Anadolu Tersanesi olduğu kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA