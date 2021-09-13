Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı - Haberler
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, siber güvenlik ağırlıklı eğitim veren Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Burada öğrenciler hitap eden Demir, "Sizler siber akıncılarımız, geleceğin akınlarını inşallah hep beraber yapacağız" dedi.

Siber güvenlik ağırlıklı, bilişim teknolojileri ve ağ işletmenliği gibi dallarda eğitim veren Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Güvenlik ve savunma bir ülkenin savunması için çok amaçlı bir kavramdır şu an bunun başında siber dünya geliyor. Sizler siber akıncılarımız, sizlere gerekli teçhizatı donatımı ve eğitimi verecek yapı burada. Sizlerin de bileğinize ve zekanıza kuvvet, geleceğin akınlarını inşallah hep beraber yapacağız. 3-4 sene sonra siz çok aranan elemanlar olacaksınız. Tabii ki üniversiteye gitme idealiniz olur fakat şunu unutmayın burada kazanacağınız yetenekler sizleri gelecekte ihtiyaç duyulan elemanlara dönüştürecek. Belki bir kısmınız üniversiteye gitme ihtiyacı bile hissetmeden çok başarılı işler yapacak, belki şirketler kuracak, ve belki çok büyük şirketlerde çalışacaksınız. Burası geleceğe şimdiden açılan bir kapı olacak. Bizler de bu yolda sizlerle beraber yürümeye and içtik ve çalışacağız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
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Haber: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'siber güvenlik lisesi'nin eğitim öğretim açılış törenine katıldı - Haberler
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