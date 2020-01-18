18.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:31

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Yavuzköy'de düzenlenen şenliğe katılanlar, kızak ve şambrellerle kayarak karın ve doğanın keyfini çıkardı.

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş ve Belediye Başkanı Nihat Acar'ın tahta kızakla kayarak açılışını yaptığı şenliğe, her yaş gurubundan çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, davul, zurna ve akordeon eşliğinde çalan yöresel müziklerle horon oynayarak doyasıya eğlendi.

Köy halkı tarafından ilginç kostümler giyilerek sahnelenen yöreye özgü bir eğlence olan "borabana" gösterisi de büyük beğeni toplarken, bazı vatandaşların atlarla karda dolaşması da renkli görüntüler oluşturdu.

Şenlik kapsamında kızakla kayma yarışlarının yanı sıra hızarla kütük kesme, halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaymakam Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl havaların iyi gitmesi nedeniyle kar seviyesinin az olduğunu ama bir araya gelmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şavşat'ın turizmdeki cazibesini dört mevsime yaymayı hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, "Bahar ve yaz aylarında ciddi turist ilgisi oluyor ama sonbahar ve kış aylarında bu ilgili azalıyor. Biz de bu tarz şenliklerle turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz." dedi.

Göktaş, şenliklerde şaman kültüründen esinlenerek yöreye özgü borabana gösterisi yapıldığını da dile getirdi.

Kızakla kayan 60 yaşındaki Hüsamettin Gümüş de çok eğlendiklerini belirterek, "Çocukluğumdan beri kızağa bineriz. Kar bulduğumuz her yerde kızakla kayıyoruz. Halen zaman zaman eşimle köyde biniyorum. Çok eğlenceli, kızakla kaymanın yaşı yok." ifadesini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Esra Acar da şenliğe her yıl katıldığını anlatarak, "Bu yıl kar az olsa da biz bu güzel doğanın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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