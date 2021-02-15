Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaza büründü, gölün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Doğu Karadeniz'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı da karla kaplandı. Çam ağaçları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken tabiat pakında seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Dondurucu soğuk nedeniyle gölün yüzeyi de buz tuttu.

'MUHTEŞEM BİR DOĞASI VAR'Karın keyfini çıkarmak için Trabzon'dan Karagöl'e gelen Emel Demirci, "Karagöl diye geldik, beyaz göl çıktı. Buz üzerinde yürüdük, yazın ayrı, kışın ayrı güzel oluyor. Muhteşem bir doğası var, mutlaka görülmesi lazım" dedi.

Stres atmaya geldiklerini ifade eden Özgür Demirci ise, "Şavşat Karagöl artık akgöl olmuş, bembeyaz bir örtüyle kaplanmış. Gölün üzeri donmuş, biz de buz tabakasının üzerinde yürüdük. Doğa harikası bir yer, doğayla iç içe, sakin bir zaman geçirmek istiyorsanız mutlaka buraya gelin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR