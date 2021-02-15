Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

15.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:31
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaza büründü, gölün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaza büründü, gölün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Doğu Karadeniz'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Şavşat ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı da karla kaplandı. Çam ağaçları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken tabiat pakında seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Dondurucu soğuk nedeniyle gölün yüzeyi de buz tuttu.

'MUHTEŞEM BİR DOĞASI VAR'Karın keyfini çıkarmak için Trabzon'dan Karagöl'e gelen Emel Demirci, "Karagöl diye geldik, beyaz göl çıktı. Buz üzerinde yürüdük, yazın ayrı, kışın ayrı güzel oluyor. Muhteşem bir doğası var, mutlaka görülmesi lazım" dedi.

Stres atmaya geldiklerini ifade eden Özgür Demirci ise, "Şavşat Karagöl artık akgöl olmuş, bembeyaz bir örtüyle kaplanmış. Gölün üzeri donmuş, biz de buz tabakasının üzerinde yürüdük. Doğa harikası bir yer, doğayla iç içe, sakin bir zaman geçirmek istiyorsanız mutlaka buraya gelin" diye konuştu.


Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Demet Özdemir Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şavşat'taki Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:44:30. #1.14#
title