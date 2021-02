Savcının aracına notu bırakan şahsın avukatı konuştu: "Nazik bir not 'tehdit' sayıldı"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde savcının aracına 'not bıraktığı ve sileceklerine zarar verdiği' gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs hakkında dava açıldı. Şahsın avukatı, "Nazik bir not 'tehdit' sayıldı" dedi.

30 Ocak Cumartesi günü yaşanan olayda iddiaya göre, sitenin otoparkına park edilen aracın diğer araçların geçişine engel olduğu gerekçesiyle Süleyman Uysal "Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi. Bilginize" diye bir not yazarak aracın sileceğine bıraktı. Aracındaki notu gören Cumhuriyet Savcısı E.T.G sitenin WhatsApp grubuna, "Bu notu yazan bana bu numaradan ulaşsın" diye yazdı. Notu yazan Süleyman Uysal gruptaki numarayı aradı ve notu kendisinin yazdığını beyan etti. Bunun üzerine savcının şikayeti üzerine siteye gelen polis ekipleri, Süleyman Uysal'ı gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilmek üzere işlemler yapıldı. Ancak nöbetçi mahkemenin "Ertesi gün getirin, bu gece nezarette kalsın" dediği iddia edildi.

Araya birilerinin girmesi neticesinde gece saat 22.00'de emniyetten salıverilen Süleyman Uysal, 31 Ocak Pazar gününü nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Süleyman Uysal'a "mala zarar verme ve tehdit notu bıraktığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Süleyman Uysal konuyla ilgili sessizliğini korurken, avukatı Yiğit Küçükoğlu açıklamalarda bulundu. Avukat Küçükoğlu, "Olayın bu boyutlara ulaşmasını istemezdik. Müvekkilim her zamanki gibi aracını otoparka çektiği sırada yabancı plakalı aracın ya misafir ya da yeni gelen bir kiracıdır diye düşünerek geçişi engellediği için bir not bırakır. Bu gayet normal iken araç sahibi olan yargı mensupları durumu sitenin WhatsApp grubundan bu notu kimin bıraktığını araştırırlarken Süleyman Uysal yazıyı kendisinin yazdığını beyan eder ve kolluk güçlerince emniyete alınır. Olaya müdahil olduk ancak yazılan notun isim olmadığı için bir tehdit unsuru olduğu ve silecek kırıldığı gerekçesiyle mala zarar verme riski olduğundan şahsa dava açıldı. Nazik bir not 'tehdit' sayıldı. Ancak ben konunun ilk mahkemede kapanacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP