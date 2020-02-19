Savaşın engelli bıraktığı çocuğun, Muhammed Salah imzalı krampon mutluluğu

19.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:22

Suriye'nin İdlib kentinde savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu sağ bacağını kaybeden ve sığındığı Türkiye'de protez bacak takılan 8 yaşındaki Hamis el Gacir, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın imzalı krampona ve formaya kavuşmanın sevincini yaşadı.

Rejime ait savaş uçakları tarafından 1,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden Gacir, tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Ülkesinde bir süre Al Amal çocuk takımında oynayan 8 yaşındaki Hamis, İstanbul'da bir hayırseverin sağladığı imkanla protez bacağına kavuştu.

Çeşitli turnuvalardan kazandıkları madalyaları saklayan çocuğun protez bacağıyla futbol oynadığı görüntüleri sosyal medyadan izleyen ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hayranı olduğunu öğrenen bir hayırsever, aileyle irtibata geçti.

İngiltere'de yaşayan hayırsever, temin ettiği Muhammed Salah imzalı krampon ve formayı Suriyeli Hamis'e gönderdi.

"Futbolu çok seviyorum"

Hamis el Gacir, AA muhabirine, evlerine yapılan saldırı sonucu engelli kalınca futbol oynayamayacağı için büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Saldırın ardından Reyhanlı'ya geldiklerini anlatan Gacir, "Futbolu çok seviyorum, bacağım olmadığı ve bir daha futbol oynayamayacağım için çok üzülmüştüm, Türkiye'de çok şükür protez bacağıma kavuştum. Muhammed Salah'ı çok seviyorum, imzalı kramponuna sahip olduğum için mutluyum, inşallah onunla tanışırım.Türkiye'de ampute futbol takımlarında oymak isterim." dedi.

"Hayali büyük bir futbolcu olmaktı"

Baba Muhammed Sera el Gacir de Türkiye'deki doktorların evladını yeniden hayata bağladığını söyledi.

Futbolun oğlunun hayatında oldukça oldukça önemli yere sahip olduğunu anlatan Gacir, "Hayali büyük bir futbolcu olmaktı ama protez bacağı olması buna biraz olsun engel oldu. Oğlum Muhammed Salah hayranıdır, onun protez bacakla çekilen görüntüleri İngiltere'de bir hayırsever görmüş ve bize ulaştı. Sağ olsun Hamis'e temin ettiği imzalı krampon ve forma gönderdi, bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Gacir, eşinin İdlib'de saldırı bölgesinde kaldığını, biran önce ona kavuşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA