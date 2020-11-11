Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
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Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı

11.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:35
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı

Suriye'deki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçıp Adana'ya gelen 12 yaşındaki Yusuf Şihan, atık kağıt toplayarak geçimlerine katkıda bulunuyor.

Suriye'deki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçıp Adana'ya gelen 12 yaşındaki Yusuf Şihan, atık kağıt toplayarak geçimlerine katkıda bulunuyor. Çalışmaktan bedeni yorgun düşen Yusuf'un atık kağıt topladığı el arabasının içinde uyuya kalması görenleri duygulandırdı.

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle yüzbinlerce insan ölürken milyonlarca insanda evini ülkesini terk edip başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Beşar Esad'ın bombalarından kaçan Şihan ailesi de Türkiye'ye sığındı.

Halep'te yaşarken annesi, babası ve 7 kardeşiyle Adana'ya gelen 12 yaşındaki Yusuf Şihan, şimdi de geçim savaşı veriyor. Babası hasta olan Yusuf, sokak sokak gezip çöplerden atık kağıt toplamak zorunda kaldı. Yaşıtları okula giderken o yaşına rağmen ailesinin geçimine katkıda bulunmak için var gücüyle çalışıyor. Sabahtan akşama kadar gezerek atık kağıt toplayan Yusuf Şihan'ın bir yeraltı çöp konteyneri

yanında el arabasının içinde uyuyakalması görenleri duygulandırdı. Bazı vatandaşlar Yusuf'i izlerken bazıları da hiç aldırmadan yanından geçip gitti. Bir kadın ise onu uyandırıp eve gitmesini istedi. Uyandırılan Yusuf Şihan el arabasıyla uzaklaşmak istedi. Çok yorulduğu için uyuyakaldığını babasının hasta olduğunu bu nedenle çalışmak zorunda olduğunu anlattı.

Yusuf Şihan daha sonrada atık kağıt topladığı el arabasını çekip uzaklaştı. - ADANA

Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı
Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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