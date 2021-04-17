Savaşçı konusu nedir? FOX TV Savaşçı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Savaşçı ne zaman, saat kaçta? Savaşçı 101. Bölüm fragmanı izle!

Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlanacak. Peki, Savaşçı dizisi konusu nedir? Önceki bölümlerde neler oldu? Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı son bölüm izle? Savaşçı konusu nedir? FOX TV Savaşçı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Savaşçı ne zaman, saat kaçta? Savaşçı 101. Bölüm fragmanı izle!

Uzun bir aranın ardından 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisi bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlanacak. Peki, Savaşçı dizisi konusu nedir? Önceki bölümlerde neler oldu? Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı son bölüm izle? Savaşçı konusu nedir? FOX TV Savaşçı oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Savaşçı ne zaman, saat kaçta?Savaşçı 101. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

SAVAŞÇI OYUNCULARI KİMLER?

• Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt

• Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz

• Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk

• Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli

• Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı

• Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe

• Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas

• Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç

• Serenay AktaTeğmen Selcen Efe

• Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış

• Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk

• Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç

• Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt

SAVAŞÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Savaşçı dizisi bu akşam FOX TV ekranlarında başlayacak. Savaşçı her Cumartesi FOX TV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SAVAŞÇI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, dizinin konusunu en iyi şekilde işlemek için Doğu Anadolu Bölgesi'nde çekilmek istenmiş. Ancak bölgenin olumsuz hava şartlarından dolayı dizi farklı şehirlerde çekiliyor. Dizinin birçok sahnesinin dağlık alanda çekilmesi gerektiği için geniş dağlık alanlara ihtiyaç duyuluyor. Geniş alan konusunda beklentiyi karşılayan Konya ise diziye ev sahipliği yapıyor. Dağ sahneleri için Konya dışında Ankara'da da set kurularak çekimlerin bir kısmı da Ankara'da gerçekleştiriliyor. Dağ sahneleri dışında kalan diğer sahneler için de Eskişehir'de çekim yapılıyor. Eskişehir ve Konya arasında yapılan çekimler için iki şehre de büyük set platoları kurularak çekim sağlanıyor.

SAVAŞÇI 100. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kılıç Timi için intikam zamanı!

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE!

SAVAŞÇI 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!