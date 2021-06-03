Savaşçı final mi yapacak? Savaşçı bitiyor mu?

FOX TV ekranlarında bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Savaşçı, yeni sezonda istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizi hakkında Savaşçı final mi yapacak ve Savaşçı bitiyor mu gibi konular araştırıldı.

FOX TV ekranlarında 4 sezondan beri reyting rekorları kırarak yayın hayatına devam eden Savaşı, 5. sezonunda başarılı isimleri kadrosuna katmasına rağmen istenilen ivmeyi yakalayamamıştı. Peki, Savaşçı final mi yapacak? Savaşçı bitiyor mu?

SAVAŞÇI FİNAL Mİ YAPACAK?

FOX TV ekranlarında 4 sezondan beri reyting rekorları kırarak yayın hayatına devam eden Savaşı, 5. sezonunda başarılı isimleri kadrosuna katmasına rağmen istenilen ivmeyi yakalayamamıştı. Son yaşanan gelişmelere göre reytingleri istenilen düzeye gelmese de özellikle 6 bölüm boyunca dizide rol alan Tamer Karadağlı'nın da etkisiyle diziye ilgi biraz olsun arttı ancak eski hava yakalanamadı.

Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından ekranlara veda edeceği kaydedildi. Son gelişmelerle birlikte herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda Savaşçı dizisi 109. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmiş olacak.

Savaşçı hayranları, dizinin dijital bir platformda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak dizi kulislerinden aktarılan bilgilere göre henüz bu konuda bir gelişme olmadığı ve Savaşçı'nın yapımcılarının yeni bir platform ile anlaşmadığı ifade edildi.