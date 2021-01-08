Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu
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Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

08.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:22

FOX TV'nin en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Savaşçı dizisi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna "Teğmen Selcen Efe" karakteriyle Serenay Aktaş da katıldı.

FOX TV'de yeni bölümleri merakla beklenen Savaşçı dizisi, kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Son olarak Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve Ediz Hun gibi bomba isimleri transfer eden Savaşçı, yeni biri isim ile daha el sıkıştı. Buna göre Survivor yarışması ile ünlenen futbolcu Serenay Aktaş da Savaşçı dizisine katıldı.

SELCEN EFE KARAKTERİYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Serenay Aktaş'ın dizide nasıl bir rol alacağına ilişkin bilgiler de belli oldu. Aktaş'ın soğukkanlı, makul ve bilgili Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşına çıkacağı belirtildi.

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

Osman Taşçı ile Eray Koçak'ın yöneteceği dizinin 100. bölüm çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Yeni bölümlerde Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık ve Erkan Meriç gibi isimler de oynayacak.

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 İstanbul'da doğmuştur. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetmiştir.

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başlamıştır. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanınmıştır.

Sonraki yıl Serenay Aktaş, Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te (Merve) karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler – Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynamıştır. Ardından Kaçak Gelinler'de Pınar karakterini oynamıştır.

Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu
Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu
Savaşçı dizisine bir transfer daha! Serenay Aktaş sevilen yapıma dahil oldu
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