Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle
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Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle

Savaşçı dizisi 98. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Savaşçı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Savaşçı son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

21.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:53

Savaşçı yeni bölüm ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Savaşçı 99. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Savaşçı yeni bölüm fragmnaı ve daha fazlası haberimizde.

SAVAŞÇI 99. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında İbrahim Kopuz, görevden uzaklaştırılır. Kaan Bozok yaralanır ve bu durumdan da Kopuz sorumlu tutulur. Nefes kesen 99. bölüm fragmanı haberimizde.

Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay'ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay'ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan'ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay'ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir!

Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle
Savaşçı 99. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı dizisi 98. bölüm izle

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