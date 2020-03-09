Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle - Haberler
Bora Füzesi, Merlin, Dizi, Magazin, Güncel

Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle

Savaşçı 95. bölüm Pazar akşamı FOX ekranlarındaydı. Kılıç Timi'ni köşeye sıkıştırmayı hedefleyen Merlin, sonunda Haydar komutanın olduğu aracı patlatır. Yörük Haydar'ın akıbeti ne oldu merak konusu. Savaşçı 95. bölüm ve savaşçı 96. bölüm fragmanı haberimizde.

09.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:03
Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle

Savaşçı 96. bölüm fragmanı ekrana geldi. Olanlar karşısında Selver Hanım, oğlunu kaybetme düşüncesinin ne kadar acı verici olduğunu Kaan'a anlatır. Haydar komutanı alev topu olan aracın içinden kurtarmaya çalışan Kılıç Timi başarılı olabilecek mi? İşte, Savaşçı dizisi hakkında detaylı bilgi...

Savaşçı son bölüm izle...

96. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Merlin, beklenmedik şekilde Yörük Haydar'ın olduğu araca bomba yerleştirerek, Kılıç Timi'nin gözleri önünde patlatır. Tim, yana yakıla aracı alevlerden kurtarmayaya çalışı. Peki, Yörük Haydar öldü mü?

Selver Hanım, evladın hayatını kaybetmesi ile anne ve babanın yaşamasının imkansız olduğunu ancak yine de ''Vatan Sağ Olsun'' diyerek güçlü durmaya çalışıldığını söyler, Kaan'a sarılarak. Gözyaşları içinde gerçekten yaşamanın mümkün olmadığını haykırır.

SAVAŞÇI 95. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haydar komutan'ın Türk Bayrağı'nı indirmek için hamle yapan adamı vurması ile bölge halkı ile de gergin anlar yaşanır. Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi'nin karşısına çıkan Merlin'in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.

Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle

Haberin Videosu:

Savaşçı'nın 96. bölüm fragmanı yayımlandı!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haberler
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haberler
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haberler
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Haberler
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Elçin Sangu Defne Samyeli Yılmaz Morgül
Spor Falcao Podolski Burak Yılmaz Hikmet Karaman Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 09:08:00. #1.15#