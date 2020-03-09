Savaşçı 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Savaşçı 95. son bölüm izle Savaşçı 95. bölüm Pazar akşamı FOX ekranlarındaydı. Kılıç Timi'ni köşeye sıkıştırmayı hedefleyen Merlin, sonunda Haydar komutanın olduğu aracı patlatır. Yörük Haydar'ın akıbeti ne oldu merak konusu. Savaşçı 95. bölüm ve savaşçı 96. bölüm fragmanı haberimizde.

Savaşçı 96. bölüm fragmanı ekrana geldi. Olanlar karşısında Selver Hanım, oğlunu kaybetme düşüncesinin ne kadar acı verici olduğunu Kaan'a anlatır. Haydar komutanı alev topu olan aracın içinden kurtarmaya çalışan Kılıç Timi başarılı olabilecek mi? İşte, Savaşçı dizisi hakkında detaylı bilgi...

Savaşçı son bölüm izle...

96. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Merlin, beklenmedik şekilde Yörük Haydar'ın olduğu araca bomba yerleştirerek, Kılıç Timi'nin gözleri önünde patlatır. Tim, yana yakıla aracı alevlerden kurtarmayaya çalışı. Peki, Yörük Haydar öldü mü?

Selver Hanım, evladın hayatını kaybetmesi ile anne ve babanın yaşamasının imkansız olduğunu ancak yine de ''Vatan Sağ Olsun'' diyerek güçlü durmaya çalışıldığını söyler, Kaan'a sarılarak. Gözyaşları içinde gerçekten yaşamanın mümkün olmadığını haykırır.

SAVAŞÇI 95. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haydar komutan'ın Türk Bayrağı'nı indirmek için hamle yapan adamı vurması ile bölge halkı ile de gergin anlar yaşanır. Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi'nin karşısına çıkan Merlin'in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.