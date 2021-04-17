Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Savaşçı 101. bölüm izle, son (101) bölüm full izle!
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Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Savaşçı 101. bölüm izle, son (101) bölüm full izle!

Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Savaşçı 101. bölüm izle, son (101) bölüm full izle!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Savaşçı dizisinin 101. bölümü ardından araştırılmaya başladı. FOX TV'de yayınlanan Savaşçı 102. bölüm fragmanı izle! Savaşçı son bölüm özeti! Savaşçı yeni bölümde neler olacak? FOX TV Savaşçı 101. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

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MUCİZE DOKTOR 102. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 101. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 101. bölümün ardından şimdi de Savaşçı 102. bölüm için araştırmalarına başladılar. Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Savaşçı 102. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SAVAŞÇI 101. BÖLÜM IZLE!

Savaşçı 101. bölüm izlemek için tıklayınız!

Savaşçı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Savaşçı 101. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

SAVAŞÇI'NIN KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, "söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

OYUNCULAR

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi),Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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