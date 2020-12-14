Savaşçı 100. bölüm Kanal D! Savaşçı Kanal D'de ne zaman başlıyor, hangi gün?

Savaşçı 96. bölüm fragmanı ekrana geldi. Olanlar karşısında Selver Hanım, oğlunu kaybetme düşüncesinin ne kadar acı verici olduğunu Kaan'a anlatır. Haydar komutanı alev topu olan aracın içinden kurtarmaya çalışan Kılıç Timi başarılı olabilecek mi? İşte, Savaşçı dizisi hakkında detaylı bilgi...Savaşçı son bölüm izle...

100. BÖLÜMDE NE OLDU!

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.

Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Savaşçı yeni sezon 2020 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından hala yoğun olarak araştırılıyor. Şu an için limon film tarafından yeni sezonu ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ancak hekimlerin kısa süre içerisinde başlayacağı ve dizininde Aralık ya da Ocak ayında ekrana geleceği konuşuluyor.

Savaşçı dizisinin yeni kanalı belli oldu!

Fox TV'nin, Savaşçı dizisinin yerine Kefaret dizisini yayınlamaya başlaması ile birlikte, Savaşçı dizisi kendine yeni bir kanal buldu. İfade edilenlere göre Savaşçı dizisinin yeni kanalı Kanal D oldu. Bundan sonra dizinin yeni bölümleri Pazar akşamlarında Kanal D ekranlarında Aralık ayının son haftalarında yayınlanmaya başlayacak.

SAVAŞÇI 99. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisinin yeni bir konsept ve oyuncu kadrosu ile yeniden ekrana dönmesi için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümlerinde ise ilk haftalarda Sarp Levendoğlu'nun hayat verdiği Haydar Bozkurt'un ön planda olacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölüm çekimlerinin ardından yayına alınması planlanıyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay'ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin'in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan'ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.