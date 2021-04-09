Savaşçı 100. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 99. bölüm izle

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SAVAŞÇI 99. bölüm FULL İZLE!

Savaşçı dizisi FOX TV ekranlarında 99. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 99. bölümün ardından şimdi de Savaşçı 100. bölüm için araştırmalarına başladılar. Savaşçı 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Savaşçı 100. bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı 100. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM ÖZETİ

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

SAVAŞÇI 99. BÖLÜM İZLE

Savaşçı 99. bölüm izlemek için tıklayınız!

SAVAŞÇI 99. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kopuz Albay'ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin'in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan'ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…

Kılıç Timi için intikam zamanı!

OYUNCULAR

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer