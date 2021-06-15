'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE uyruklu Dr. Ahmad Jebeili (65), küresel barışa dikkat çekmek amacıyla 24 yılda 'Savaşa hayır' sloganıyla 132 ülke gezdi.

SURİYE uyruklu Dr. Ahmad Jebeili (65), küresel barışa dikkat çekmek amacıyla 24 yılda 'Savaşa hayır' sloganıyla 132 ülke gezdi. Gittiği her ülkede devlet büyükleriyle bir araya gelen Dr. Jebeili, 24 yıllık barış çabasının ardından kendi ülkesinde savaş mağduru oldu. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Dr. Ahmad Jebeili, Mardin'e yerleşerek burada bir fizyoterapi merkezi açtı. Dr. Jebeili, aynı zamanda Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Amerikalı Muhammed Ali, Ürdün Kralı Hüseyin, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat ve Rahibe Teresa'yı da tedavi etti.

Refleksoloji ve Fizyoterapi Uzmanı Suriyeli Dr. Ahmad Jebeili, 24 yılda 132 ülke gezerek, 'Savaşa hayır' sloganıyla, küresel barışa dikkat çekmek istedi. Gittiği her ülkede devlet büyükleriyle görüşen Dr. Jebeili, kendi ülkesi Suriye'de savaş mağduru oldu.

Gittiği ülkede çok iyi karşılandığını ifade eden Dr. Jebeili, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Amerikalı Muhammed Ali, Arnavut kökenli Nobel Barış Ödülü sahibi Aktivist Rahibe Teresa, Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal ile Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat gibi, birçok devlet büyüğü ve ünlüyü tedavi ettiğini söyledi.

Suriye'ye döndükten sonra, Halep kentinde bir süre devlet hastanesinde çalışan Dr. Jebeili, 8 yıl önce ülkesinde patlak veren iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındı. Mardin'e yerleşen Dr. Jebeili, merkez Artuklu ilçesinde açtığı fizyoterapi merkezinde hastalara şifa dağıtıyor.

'CERRAHİ MÜDAHALEYE GEREK KALMIYOR'

Dr. Jebeili, '24 yıl savaşa hayır dedim ve 132 ülke gezdim. Birçok ülkenin devlet başkanıyla görüştüm. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm ve savaşa karşı durdum. 24 yıldan sonra ülkeme döndüm. Ne yazık ki ülkemde iç savaş çıktı ve ben savaş mağduru oldum. Türkiye'ye geldim. Mardin'de muayenehane açtım. Kendi mesleğimi burada icra ediyorum. İki tane diplomam var. 37 yıldır bu işle uğraşıyorum. Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, bel fıtığı, sinüzit, felç ve buna bağlı hastalıkları, kendi yöntemimle tedavi ediyorum. Beyrut, İsviçre, Almanya, Ankara ve İzmir'den özel hastalarım var. Bana tedaviye geliyorlar" dedi.

'ÜNLÜLERİ VE DÜNYA LİDERLERİNİ TEDAVİ ETTİM'

Meslek hayatı boyunca hangi ünlüleri tedavi ettiğini de açıklayan Dr. Jebeili, "Bir maçta sakatlanan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Muhammet Ali'yi bir süre tedavi ettim. Ürdün Kralı Hüseyin, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat ve Rahibe Teresa'yı da bir süre tedavi ettim. Bunun dışında birçok devlet adamına masaj yaptım. Tam 37 yıldır cerrahi müdahale olmadan, insanları tedavi ediyorum. Şimdi işimi Mardin'de sürdürüyorum. Benim iki gözüm var. Biri Suriye, diğeri Türkiye. İki halk, bir ülke gibiyiz? diye konuştu.

'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU
'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU
'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU
'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
NATO Zirvesi Bildirisinden: Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Seren Serengil Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'SAVAŞA HAYIR' SLOGANIYLA 132 ÜLKE GEZDİ, ÜLKESİNDE SAVAŞ MAĞDURU OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 11:54:12. #1.13#

title