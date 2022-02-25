Savaş ile ilgili sözler ve tarihte ünlü isimlerin savaşla ilgili sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Daha çok Facebook, Twitter, İnstagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan savaş sözleri hakkında haberimizde Savaş sözleri 2022: Savaş ile ilgili sözler! Savaş ile ilgili cümleler ve kısa savaş sözleri! yer verilmiştir. İşte savaşla ilgili sözler...

SAVAŞ SÖZLERİ

Savaş ile ilgili sözler şu şekildedir:

Savaş, ölünce değil; düşmana benzeyince kaybedilir. - Aliya İzzetbegoviç

Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. - Mustafa Kemal Atatürk

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır. - Benjamin Franklin

Ebedi savaşta insanlık büyüyüp gelişir, ebedi barışta ise yok olur. - Adolf Hitler

Cephede ölmek her zaman bir ihtimaldir. Ama cepheden kaçarken ölmek bir ihtimal değil, kaçınılmaz bir sondur. - Adolf Hitler

Savaşın yol açtığı zorunlu göçlerle gelen, toplumsal ve siyasal sorunlar, bütün ülkelerin kültürel dokularını ve ekonomik yapılarını dinamitledi. Dünyada savaşa taraf olmuş olmamış, savaştan etkilenmeyen hiç bir ülke kalmadı. - Ersin Nazif Gürdoğan

Ortadoğu ve dünyadaki büyük savaşlar, Doğululaşmaktan daha çok Batılılaşmaya verilen önem ve ağırlıktan kaynaklanıyor. Ortadoğu'da son iki yüzyılda, iki medeniyet her alanda kıran kırana savaşıyor. Seküler Batı medeniyeti, bir gül bahçesine düşen göktaşı gibi, kutsal kaynaklara dayanan Doğu medeniyetinin bütün değerlerini yerle bir etti. - Ersin Nazif Gürdoğan

Son günlerde, Yehova'nın evinin bulunduğu dağ, dağların başı üzerinde pekiştirilecek, tepelerden yukarı yükseltilecek; bütün milletler oraya akın edecek. Pek çok halk gelecek, "Gelin, Yehova'nın dağına, Yakup'un Tanrısının evine çıkalım. O bize yolunu öğretecek, biz de O'nun yolunda yürüyeceğiz" diyecekler. Çünkü kanun Sion'dan, Yehova'nın sözü Yeruşalim'den çıkacak. Tanrı milletler arasında hüküm verecek, halklarla ilgili meseleleri halledecek. Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler. - İşaya

Savaşların var olmasının sebepleri, mantığı kullanmanın, ikna etmenin, diyalogların başarısız olması ve iki değişik tarafın kavgasının sabitleşip, şiddete dönüşme tehdidi içinde olmasıdır. - Steve Best

Savaş denen bu dehşeti kim sever ki? Belki et yiyenler, daha önce öldürmüş olmaları itibariyle, (kuşları, memelileri, o narin yaralı geyiği, tilkileri) öldürme ihtiyacını yeniden hisseder. Kasap kanlı önlüğüyle kan akıtmayı, cinayeti körükler. Neden olmasın? Yavrucuk bir buzağının boğazını kesmekle kardeşlerimizin boğazını kesmek arasında yalnızca bir adım var. Bizzat bedenlerimiz katledilmiş hayvanların canlı mezarı konumundayken, yeryüzünde ideal yaşam koşullarını nasıl bekleriz? - Isadora Duncan

Savaşlarda silahlar çarpışır ama askerler kazanır. - İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Kibarlıkla savaş kazanılmaz, kazanmanın yolu cesarettir. - İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

Savaş; duyuları eğitir, iradeyi harekete geçirir, insan vücudunu forma sokar, düşmanla teke tek mücadelede kozunu yüz yüze paylaşma yeteneğini geliştirir. - Er Ryan'ı Kurtarmak

Eğer tüm yüreğinle savaşmayacaksan hiç umut yok. - Ölümcül Dövüş

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