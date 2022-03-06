Savaş bölgesinde tahliye karmaşası! Mariupol'de sivil tahliyeleri durdu
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sivillerin tahliyesi nedeniyle sorunlu saatler yaşanıyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle daha önce ertelenen tahliyeler, bugün yeniden başlamıştı. Ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyelerinin durdurulduğunu belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalar arasında kalan sivillerin hayati durumu dünya tarafından endişe ile izleniyordu. İki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı.
Önceki gün tahliye edilmesi beklenen siviller, Rus tarafının saldırılarını durdurmaması nedeniyle şehirlerde kaldı. Bugün ise sivillerin tahliye girişimi yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden tahliyelerle ilgili yeni bir haber geldi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyelerinin durdurulduğunu duyurdu. Bu sabah ateşkes ilan eden Mariupol'ün kent konseyi, planların iptal edildiğini doğruladı.
Mariupol, Rus ayrılıkçıların kontrolünde olduğu bilinen Donetsk bölgesinin hemen güney tarafından bulunuyor. Ancak bölgenin Donbass içerisinde olmadığı biliniyor. Yoğun çatışma bölgeleri arasında yer alan Mariupol'daki sivillerin bir an önce tahliyesi önem taşıyor.