Savaş bölgesinde tahliye karmaşası! Mariupol'de sivil tahliyeleri durdu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalar arasında kalan sivillerin hayati durumu dünya tarafından endişe ile izleniyordu. İki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı.

ÖNCEKİ GÜN İPTAL EDİLDİ

Önceki gün tahliye edilmesi beklenen siviller, Rus tarafının saldırılarını durdurmaması nedeniyle şehirlerde kaldı. Bugün ise sivillerin tahliye girişimi yeniden başlatıldı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden tahliyelerle ilgili yeni bir haber geldi.

MARİUPOL'DA TAHLİYELER DURDURULDU

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyelerinin durdurulduğunu duyurdu. Bu sabah ateşkes ilan eden Mariupol'ün kent konseyi, planların iptal edildiğini doğruladı.

DONETSK'İN GÜNEYİNDE YER ALIYOR

Mariupol, Rus ayrılıkçıların kontrolünde olduğu bilinen Donetsk bölgesinin hemen güney tarafından bulunuyor. Ancak bölgenin Donbass içerisinde olmadığı biliniyor. Yoğun çatışma bölgeleri arasında yer alan Mariupol'daki sivillerin bir an önce tahliyesi önem taşıyor.

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