Saudi Aramco nedir? Saudi Aramco hisse senedi ne kadar? Saudi Aramco piyasa değeri ne kadar?

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Eylül ayında %17 değer kaybeden Apple'dan sonra Saudi Aramco yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

SAUDİ ARAMCO NEDİR?

Petrol şirketi olan Saudi Aramco, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğal gaz şirketidir. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt iş birliği ile kuruldu. Şirketin merkezi Zahran'da yer almaktadır.

Saudi Aramco, 260 milyardan fazla varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine ve en büyük günlük üretim seviyesine sahip şirkettir. Suudi Arabistan'daki tüm enerji kaynaklarını, Saudi Aramco yönetmektedir.

Halka arz edilen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirketi olmuştur. Bu özelliği ile Apple'ı geride bırakmıştır. Daha sonrasında ise koronavirüs salgını petrol fiyatlarını etkilemiştir. Petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle, Aramco yüzde 6.4 değer kaybetmiştir. Bu süreçte geliri artan Apple, Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olmayı başarmıştı.

SAUDİ ARAMCO HİSSE SENEDİ/ PİYASA DEĞERİ

iPhone 12'nin tanıtılmasına az bir zaman varken Apple'ın Eylül ayında değer kaybı yaşadığı belirtildi. Apple'ın Eylül ayı içerisinde yaşamış olduğu değer kaybı %17 olarak açıklandı. Saudi Aramco ise petrol fiyatlarının düşük olmasına rağmen %1.1 oranında büyüme gösterdi.

Apple %17'lik düşüşten önce 2.3 trilyonluk değer açıklamıştı. 2.3 trilyon marka değeri ile Apple zirvede yer alırken, bu düşüşten sonra marka değeri 1.9 trilyon seviyesine kadar indi. 2 trilyon doların altına düşen Apple'ın karşısında Saudi Aramco firması 2 trilyon dolar civarında değer açıkladı.