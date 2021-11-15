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SAÜ Öğrencisi Senanur Kale, Ses Yarışmasında 3'üncü Oldu

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SAÜ Öğrencisi Senanur Kale, Ses Yarışmasında 3'üncü Oldu

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve Türk Halk Müziği Korosu solisti Senanur Kale, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlediği "Sahne Sırası Sende" adlı ses yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu.

ANKARA (Habermetre) - Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve Türk Halk Müziği Korosu solisti Senanur Kale, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlediği "Sahne Sırası Sende" adlı ses yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu. 34 kez görüntülendi.

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