SAÜ Doğru Tercih: Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programına bu hafta SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çalışır konuk oldu.

Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen SAÜ Doğru Tercih programına bu hafta SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çalışır konuk oldu.

Programında açılında öğrencilerin köklü bir üniversitede eğitim alacağına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Çalışır, fakülte bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümlerinin yanı sıra kamu üniversiteleri içerisinde ilk kez açılan İslam İktisadı ve Finans Bölümünün olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 7 bin 800 civarında öğrenci mezun edildiğine değinen Dekan Prof. Dr. Çalışır, "Bin 24 civarında da mezun vereceğimiz bir yılı yaşıyoruz" dedi ve bu yıl açılan ikinci öğretimler de dahil kontenjanın 850 olduğunu söyledi. Neden SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sakarya Üniversitesinin üst kimliğini hatırlatan Prof. Dr. Çalışır, "Güzel bir eğitim, çalışma ve ulaşım ortamımız var. Burada bir öğrenci Sakarya'ya gelip SAÜ öğrencisi olduğu zaman, burada hem arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri hem hocalarıyla ders bağlamındaki etkileşimleri dolayısıyla oldukça verimli bir dönem geçireceklerinden eminim. Mezunlarımızla da irtibat halindeyiz onların memnuniyeti yeni öğrencilerimiz için de delil teşkil edebilir.

Aynı zamanda yeni gelişmeler çerçevesinde SAÜ siyasalın avantajları olduğuna değinen Prof. Dr. Çalışır, "Çok iyi bir eğitim kadromuz var, yurt dışı destekli/eğitim almış hocalarımız var, alanında uzman çok önemli yayınlara katkı yapmış hocalarımız var, çeşitli uzmanlık alanlarında eserleri, projeleri olan hocalarımız var. Dolayısıyla böyle bir imkan çok az üniversiteye nasip olmuş bir durum" dedi. Yeni Açılan İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü

İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çalışır, "Üniversitelerimizde özellikle bu ana akım iktisatla ilgili eğitim veriyoruz. Yani Adam Smith ile başlayan ve günümüze kadar çeşitli ekollerin içinde bulunduğu iktisadi görüşler hakim olarak uygulanıyor ve büyük oranda bundan şikayetçi olunuyor. Belki çare bulunması noktasında birçok iktisatçının görüş ortaya koyduğu bir dönem de yaşıyoruz aynı zamanda. Özellikle sömürge döneminden sonra ana akım iktisadın dışındaki iktisadi görüşlerin de neşvünema bulduğunu görüyoruz. Yani farklı görüşlere de kulak verilmesine ihtiyaç duyulmuş" ifadelerini kullandı.

Ana akım iktisadi görüş neticesinde fakirleşmenin artması ve gelir dağılımındaki dengesizliğin dayanılmaz hale gelmeye başlamasıyla yeni arayışların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çalışır, "Bu arayışlardan bir tanesi de İslam İktisadı ve Finansı hakkında oluştu. Bu belki garip gelebilir ama bir İslam ülkesinden ziyade İngiltere'de bile hem akademik hem de sosyal alanda kendini gösteren bir gelişme haline geldi. Durham Üniversitesi, Pakistan, Hindistan Endonezya ve Malezya'da bu alanda yapılan eğitim faaliyetleri var" dedi.

Türkiye'nin bu konuda biraz geç kaldığını söyleyen Çalışır, "Bizim zaten 2012 yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde eğitim verdiğimiz bölümler var idi, oradan yetişen kadromuzla beraber bu bölümü açtık. Şuanda bölümüzde üç tane öğretim üyesi hocalarımız mevcut. Daha ilerleyen dönemlerde yurt dışından temin edeceğimiz hocalarımızla da takviye edeceğiz. Zaten lisansüstü olarak İngilizce eğitim vermeye bu eğitim vermeye başlayacak bir lisansüstü programımız var" diyerek SAÜ'nün çalışmalarından bahsetti. Zengin Müfredat

Fakültenin müfredatı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çalışır, öğrencilerin hedeflerine göre müfredatın çeşitliliğinden bahsederek hem özel, hem kamu hem de akademik geleceği ön gören çok yönlü bir müfredat olduğunu söyledi. Fakültede bulunan iktisat ve maliye bölümlerinin diğer bölümlere nazaran daha çok teknik dersleri olduğunu ifade eden Çalışır, "Yönetim bilimleri ile ilgili derslerimiz var; kamu hukuku, çalışma ekonomisi, insan kaynakları derslerimiz gibi… Bunlar hem beşeri ilişkilerde açığı kapatmak üzere hem de kendi alanlarında çalışacakları sektör için beşeri ilişkileri en iyi şekilde yürütmelerini sağlayacak hem güncel gelişmelere hem de mevcut birikimlerine daha rahat ilave edebilecekleri donanımları katmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Müfredatın hukuki yönünün de olduğundan bahseden Çalışır, "Özellikle kendi mezunlarımızdan bürokrat kesimine de adam yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bir takım hukuk derslerimiz de var. Bu derslerle de öğrencilerimizi mümkün olduğunca hayatın her safhasına; hem özel hem kamu hem işletme alanları için öğrencilere destek sağlayacak müfredatı uygulamayı hedefliyoruz" diye konuştu. İş İmkanları

Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının iş bulma alanının geliş olduğunun altını çizen Çalışır, "Bu alanda ekonominin reel kesimi, hem finansal hem toplumsal yapının bürokratik kesimini içeren bir eğitim sistemine sahip" dedi. Öğrenci profilinin geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu tekrarlayan Çalışır, "Öğrencilerimiz öncelikle kendilerini tanımalarını bekleriz. Kendileri hangi alanda daha iyi olabilirler, hangi alanda çalıştıkları takdirde en iyi hizmette bulunabilirler… Bazı insanlar daha atılgandır, müteşebbis ruhuna sahiptir, bunları belirli bir büro içinde hapsetmek onların verimini düşürür dolayısıyla biz, eğitimimizi bunlara dönük olarak da uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. 7 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre