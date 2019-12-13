SAÜ'de "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği
Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği düzenlendi.
Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği düzenlendi.
SAÜ Sosyoloji Topluluğu tarafından SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı Devleti'nin kültürü, sanatı ve sokaktaki yaşamı tanıtılarak, bunların öneminin daha iyi anlaşılması hedeflendi.
Osmanlı kahve kültürünü yaşatmayı da amaçladığı etkinlikte, sanat çerçevesinde ebru sanatı, halı dokuma sanatı, çini sanatı, minyatür ve hat sanatı eserleri sergilendi.