SAÜ'de "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği
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SAÜ'de "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:22
SAÜ'de

Üniversitesinde (SAÜ) "Osmanlı'da Kültür-Sanat ve Sokakta Yaşam" etkinliği düzenlendi.

SAÜ Sosyoloji Topluluğu tarafından SAÜ Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 'nin kültürü, sanatı ve sokaktaki yaşamı tanıtılarak, bunların öneminin daha iyi anlaşılması hedeflendi.

Osmanlı kahve kültürünü yaşatmayı da amaçladığı etkinlikte, sanat çerçevesinde ebru sanatı, halı dokuma sanatı, çini sanatı, minyatür ve hat sanatı eserleri sergilendi.

Kaynak: AA
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