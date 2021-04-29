SAÜ'de "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı" kuruldu
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SAÜ'de "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı" kuruldu

SAÜ'de 'Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı' kuruldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsünde, İlahiyat, Eğitim ve Fen Edebiyat fakültelerinden öğretim üyelerinin katılımıyla disiplinlerarası "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı" kuruldu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsünde, İlahiyat, Eğitim ve Fen Edebiyat fakültelerinden öğretim üyelerinin katılımıyla disiplinlerarası "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı" kuruldu.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, ana bilim dalının kurulması ve alanla ilgili ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

Başkanlığını İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Meydan'ın yürüteceği programa, 2021 yılı güz döneminden itibaren öğrenci alınması planlanıyor.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığının hastaneler, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, ceza ve tutuk evleri, yaşlı bakım ve huzurevleri, yetimhane ve yetiştirme yurtları, dezavantajlı bireylere yönelik manevi destek hizmetleri ve aile rehberlik bürolarında görev alan/almak isteyenlerin ihtiyaç duydukları yeterlilikleri geliştirmeye yönelik eğitim verilecek.

Eğitimini tamamlayanların 25 Ekim 2019 tarih ve 30929 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumunun Manevi Danışman 6. Seviye Ulusal Meslek Standardı'nda belirlenen yeterliliklere uygun diploma hakkı elde edeceği programda, İlahiyat Fakültesi'nden Din Eğitimi, Psikolojisi ve Sosyolojisi öğretim üyeleri, Eğitim Fakültesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Edebiyat Fakültesinden Sosyal Hizmet ana bilim dalı öğretim üyeleri disiplinlerarası anlayışla eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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