SAÜ'de Geleneksel Türk Sanatları Mezunlar Sergisi

Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında Tezhip Sanatı ASD., Çini Tasarımı ve Onarımı ASD., Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri ASD. ile Hat ASD. 'den mezun öğrenciler arasından 39 kişinin katıldığı ve Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen mezuniyet sergisinde 70 eser yüz yüze olarak geniş bir katılımla sergilendi. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde 17-26 Kasım 2021 tarihleri arasında gösterimde olan serginin açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay ile öğrenciler, öğrencilerin aileleri ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin akademik ve idari elemanları katıldı. Katılımcı öğrencilere belgeleri, Prof. Dr. Fatih Savaşan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Şafak Narbay, Prof. Dr. Oğuz Karabay, Prof. Dr. Tahsin Turgay, Prof. Dr. Didem Atiş, Doç. Dr. M. Hülya Doğru, Öğr. Gör. Alev Demirkesen tarafından takdim edildi. 7 kez görüntülendi.

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